И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини. Това каза премиерът Румен Радев на конференция „Черно море 2026: по-Близкият изток“, организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ – България, която се провежда в София.

Вчера на журналистически въпрос в кулоарите на парламента какво би направил, ако е в сегашната ситуация с атакуваните от дронове кораби в Черно море, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори, че би унищожавал дроновете. Радостната новина от потопените кораби в Черно море е, че вече със сигурност в дълбините на Черно море има газ, вече имаме газ и можем да го добиваме. Толкова кораби се потопиха, превърнали сме се като пиратска държава и пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са пиратите, коментира Борисов.

Бойко Борисов: Ние не сме пиратска държава – и децата знаят, че дроновете са руски

Радев отбеляза, че за страната ни атаките с дронове са изключително трудни за детекция с техниката, с която разполагаме на брега. Министър-председателят припомни, че е имало епизодична помощ от партньорите, най-вече подкрепата с патрулна авиация, която да способства за детекцията. Той добави, че се работи със съюзниците за по-регулярно дежурство на патрулните самолети, които да следят за заплахи в акваторията на Черно море.

„Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и за тях ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон, да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Еми няма как да стане. Няма такъв произведен радар“, коментира премиерът.

Той спомена и предложението на България за Черно море да бъде зона на споделена сигурност, като се обединят всички шест крайбрежни държави и да постигнат мораториум върху атаките по цивилни кораби. Румен Радев акцентира, че ситуацията в Черно море повдига въпроса за хуманитарния проблем, тъй като през него минава над 40% от зърното в глобален мащаб, както и тонове петрол.

Радев: Не мога да кажа от коя страна са дроновете – или са руски, или украински

Искаме да превърнем нашето стратегическо, географско положение в стратегическо предимство най-сетне, заяви Румен Радев. Той отбеляза, че на 8 април ще се проведе срещата на върха на Европейския съюз (ЕС) с държавите от средния коридор (Централна Азия и Кавказ) и с държавите от Залива за Южния коридор.

Във връзка с войната между Русия и Украйна премиерът отбеляза значението на военнотехническата подготовка и нуждата да се разгърне пълномащабно дипломатическия потенциал и усилия.

Радев за атаките в Черно море: Вече сме стигнали върха на това, което можем да направим

Радев посочи, че Русия е допуснала редица грешни стратегически преценки, като например волята на украинския народ да се съпротивлява, от друга страна Украйна е допуснала грешка с контранастъплението през 2023 г.

Премиерът коментира също, че на срещите в ЕС и НАТО не се говори за ядрения риск, който според него съществува и Русия си играе с него.

Трябва ЕС и НАТО да намерят своята тежест на тези преговори, които започнаха да се водят без нас, каза още Румен Радев. Той добави, че няма как да се решава бъдещата архитектура за сигурност в Европа без нашето участие.