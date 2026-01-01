Села без транспорт, труднодостъпни домове, възрастни хора, останали сами, и семейства, за които дори най-необходимите хранителни продукти са непосилен разход. Това е реалността в части от Северозападна България, където бедността и изолацията са се превърнали в ежедневие. За осма поредна година фондация „Прави добро! Бъди добър!“ организира благотворителната кампания „Коледа за баба и дядо от Северозапада“, за да осигури хранителни пакети на хора в нужда.

Зад инициативата стои Мая Методиева, която разказа пред DarikNews.bg за делото си. Тя, заедно със съмишленици, посещава отдалечени населени места и лично доставя събраната помощ. Доброволците посвещават свободното си време на каузата, а през годините към нея се присъединяват и редица фирми.

„За нас Коледа е изобилие, но за тях е надежда. Нека тази година поставим на трапезата им не просто храна, а обич, внимание и топлина“, призовават организаторите.

Мая Методиева

От Враца до Видин: Срещата с една още по-тежка реалност

Кампанията започва с подкрепа за нуждаещи се хора във Врачанско, но през последните години обхватът ѝ се разширява и към област Видин.

Преди две години доброволците разполагали с останали хранителни пакети и решили да ги предоставят на нуждаещи се хора във Видинско. Посещението обаче се оказало повратен момент за инициативата.

В разговор за DarikNews организаторката Мая Методиева разказа, че екипът останал потресен от условията, в които живеят хората в някои от посетените села. По нейните наблюдения нуждата от помощ там е дори по-голяма, отколкото в районите на Враца, в които доброволците са работили преди това.

Оттогава Видинско неизменно присъства в маршрута на благотворителната кампания.

Особено тежка е ситуацията в някои населени места в община Грамада. По думите на Методиева достъпът до част от селата е изключително затруднен заради състоянието на пътищата и липсата на обществен транспорт.

Там живеят както възрастни, така и по-млади хора, чието ежедневие е белязано от сериозни лишения и ограничени възможности.

Мая Методиева

Села с по двама-трима жители и хора, откъснати от света

Една от най-тежките картини доброволците срещнали в село Водна, където по разказа на Методиева са останали едва двама-трима жители.

За част от хората самотата е не по-малък проблем от бедността. Посещенията са рядкост, социалните контакти почти липсват, а някои от жителите нямат дори телевизори, чрез които да се информират за случващото се в страната.

По думите на организаторката има възрастни хора, които разполагат с близки и роднини, но въпреки това са оставени да се справят сами.

Тя разказва и за жена, чиято дъщеря живее в София и държи банковата карта, по която майката получава пенсията си. Случаят е сред историите, които доброволците са научили при посещенията си.

„Живот в Северозапада! За вас – лъжа, за тях – истина!“ – с тези думи организаторите описват контраста между ежедневието на повечето хора и условията, в които живеят част от обитателите на отдалечените села.

Мая Методиева споделя, че подобни гледки трудно могат да оставят човек безразличен. Според нея не е необходимо една държава да преживява война, за да се видят покъртителни картини на човешка бедност, изолация и лишения.

Мая Методиева

Не пари в ръка, а храна на трапезата

Основната цел на кампанията не е да се раздават парични средства на нуждаещите се, а да им бъдат осигурени хранителни пакети с продукти от първа необходимост.

По думите на Методиева за подготовката на 50 пакета са необходими около 2500 евро.

Всеки пакет съдържа боб, ориз, леща, захар, брашно, макарони, фиде, сирене, кашкавал, колбас, три вида консерви и нещо сладко.

Така един хранителен пакет излиза средно около 50 евро.

Организаторите се стремят да достигнат до хора, за които подобна помощ може да осигури храна за празниците и да облекчи поне временно трудното им ежедневие.

Инициативата се осъществява изцяло с доброволен труд. Мая и останалите участници посещават селата в почивните си дни, без това да е част от служебните им задължения. През различните години редица фирми също подкрепят кампанията с продукти или средства.

Мая Методиева

Най-ценните дарения понякога са от 2 или 5 евро

За Мая Методиева стойността на едно дарение не се измерва единствено в сумата, която човек предоставя.

Особено скъпи за нея са малките дарения – понякога от едва 2 или 5 евро. Според организаторката именно те са сред най-искрените жестове на съпричастност, защото често идват от хора, които нямат много, но въпреки това искат да помогнат.

Те отделят малка част от ограничените си средства, за да зарадват напълно непознат човек.

За доброволците това е и същността на кампанията – не размерът на дарението, а желанието да подадеш ръка.

„Твоята малка помощ може да бъде нечия цяла Коледа!“, гласи призивът на фондацията.

Мая Методиева

Как можем да помогнем?

Всеки, който желае да подкрепи кампанията „Коледа за баба и дядо от Северозапада“, може да предостави хранителни продукти или да направи финансово дарение за закупуването и подготовката на пакетите.

Организаторите приемат боб, ориз, леща, макаронени изделия, олио, оцет, сол, захар, консерви, сладкиши, кори за баница, сирене, кашкавал и колбаси.

Даренията с хранителни продукти могат да бъдат изпратени чрез Еконт:

Офис: Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 32

Получател: Мая Методиева

Телефон: 0876 222 189

Банкова сметка за дарения:

Титуляр: „Прави добро! Бъди добър!“

IBAN: BG20STSA93000029903860

BIC: STSABGSF

Основание: Дарение

Банкова сметка за развитие на благотворителните каузи:

Титуляр: „Прави добро! Бъди добър!“

IBAN: BG85STSA93000031598056

BIC: STSABGSF

Основание: Развитие

PayPal: @pravidobro

Основание: Дарение

Revolut: https://revolut.me/badidongi9

Основание: Дарение

Коледа е и да знаеш, че някой не те е забравил

За осем години кампанията се превръща в традиция, която достига до хора, живеещи далеч от големите градове, социалните контакти и възможностите, които мнозина приемат за даденост.

За част от възрастните хора в селата на Северозапада посещението на доброволците е не само възможност да получат храна, но и рядък момент на човешко общуване.

Зад всяка отворена врата стои различна история – на самота, бедност, забравени роднински връзки или живот, преминал в лишения.

А зад всеки хранителен пакет стои човек, решил да помогне, независимо дали е дарил 2 евро, 5 евро, или е напълнил цяла кашонена кутия с продукти.

За едни Коледа е изобилие. За други – надеждата, че някой все пак ще почука на вратата им.