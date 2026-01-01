България запазва второто си място в ЕС по дял на населението в тежки материални и социални лишения през 2025 г., показват данни на Евростат. Показателят за страната е 15 на сто, като по-назад в негативната класация е само Румъния с 16,8 на сто. Преди нас в подреждането е Гърция с 14,9 на сто.

Страната ни е на втора позиция и през предходните две години (2024 и 2023 г.), въпреки че делът на хората в тежки материални и социални лишения намалява от 18 на сто през 2023 г. до 16,6 на сто през 2024 година.

В ЕС този дял е 6,3 на сто през 2025 г. спрямо 6,4 на сто година по-рано. Най-ниски са стойностите в Словения (1,9 на сто), Хърватия и Полша (по 2 на сто).

Въпреки високото равнище показателят в България намалява за трета поредна година – от 18 на сто през 2023 г. до 16,6 на сто през 2024 г. и 15 на сто през 2025 г. Така за две години спадът е 3 процентни пункта. За сравнение, средният дял за ЕС намалява от 6,8 на сто през 2023 г. до 6,4 на сто през 2024 г. и 6,3 на сто през 2025 година. Въпреки подобрението показателят за България остава близо 2,4 пъти над средното равнище за Съюза.

Жените (6,6 на сто) са регистрирали малко по-висок дял на тежки материални и социални лишения от мъжете (6 на сто) в ЕС. По-високият показател при жените се наблюдава във всички възрастови групи с изключение на хората под 18 години, при които делът при мъжете (8 на сто) е бил по-висок от този при жените (7,7 на сто).

Сред хората на възраст от 18 до 64 години общият дял е 6,3 на сто, като при жените (6,7 на сто) той е по-висок, отколкото при мъжете (5,9 на сто). При хората на 65 и повече години делът на тежки материални и социални лишения е най-нисък – 4,9 на сто. И в тази възрастова група показателят при мъжете (4,1 на сто) е по-нисък от този при жените (5,5 на сто).

В България най-висок е делът на хората в тежки материални и социални лишения сред населението на 65 и повече години – 18,8 на сто. При децата под 18 години показателят е 16,3 на сто, а при хората на възраст от 18 до 64 години – 13 на сто. При жените общият дял е 15,8 на сто спрямо 14 на сто при мъжете. Разликата е особено отчетлива сред хората на 65 и повече години, където показателят достига 20,6 на сто при жените и 16 на сто при мъжете. При децата под 18 години обаче делът при момчетата (16,8 на сто) е по-висок от този при момичетата (15,8 на сто).

По методологията на Евростат в тежки материални и социални лишения попадат хората, които поради липса на финансови средства не могат да си позволят поне 7 от общо 13 стоки, услуги и дейности, смятани за необходими за нормален жизнен стандарт. Сред тях са възможността да се покриват неочаквани разходи и сметките за жилището без закъснение, то да се поддържа достатъчно топло, да се осигурява хранене с месо, риба или равностоен продукт поне през ден, както и едноседмична почивка годишно. Отчитат се също възможността за ползване на автомобил и подмяна на износени мебели, дрехи и обувки, наличието на интернет, средства за лични нужди и редовни занимания в свободното време, както и възможността за срещи с приятели или роднини поне веднъж месечно.