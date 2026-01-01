Американският президент Доналд Тръмп нарече "страхотно и изключително значимо" посещението си в Китай в публикация в социалната си платформа Трут соушъл.

В китайския град Шънджън той участва в историческа тристранна среща с лидерите на Русия - Владимир Путин, и Китай - Си Дзинпин, в кулоарите на срещата на върха на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Тръмп имаше и отделни разговори с двамата.

"Завръщам се във Вашингтон, окръг Колумбия, от Китай. Това беше страхотно и изключително значимо посещение. На 20 ноември в 12:00 ч. (19:00 ч. бълг. вр. - бел. ред.) в Белия дом ще дам пресконференция. Освен това ще обсъдя търговските споразумения с Тайланд, Филипините и други държави", гласи публикацията на американския държавен глава.

В интервю за американската телевизия Ен Би Си Тръмп заяви по-рано, че не е успял да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на обиколката си в Азия, тъй като е имал твърде много срещи, но добави, че двамата ще се срещнат "в даден момент", предаде Ройтерс.

"Отношенията са налице, но не се срещнахме. Имаше твърде много срещи. Нямаше да се получи. Ще проведем тази среща в някакъв момент", каза американският президент.

Пред "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че той и китайският президент Си Дзинпин искат да бъдат въведени регулации за изкуствения интелект с цел безопасност, както и че ще работят заедно по създаването на разумни правила в тази област.

Освен това американският държавен глава спомена, че не е обсъждал подробно с президента на Китай темата за компанията "Енвидиа" или въпроса за предполагаемия китайски шпионаж.

По-рано президентите на САЩ, Китай и Русия проведоха първата си тристранна среща в китайския град Шънджън в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС). Разговорите бяха определени като важна стъпка към координация между трите световни сили, но не доведоха до публично обявени конкретни решения за войната в Украйна.