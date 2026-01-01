Автобус, транспортиращ около 30 деца в предучилищна възраст, снощи се сблъска с насрещно движещ се лек автомобил в Чехия, предаде ДПА.

Жената, управлявала автомобила, е загинала при инцидента, съобщи говорител на спасителните служби, цитиран от чешката информационна агенция ЧTK.

Десет деца и четирима възрастни са ранени: пет от тях са с умерени наранявания, а останалите – с леки. Ранените са откарани в университетската болница в Пилзен, в западната част на страната.

Śmiertelny wypadek w Czechach. Osobówka zderzyła się z autobusem, ranne dzieci https://t.co/AVGmo5IWu5 — Fakty RMF FM (@RMF24pl) November 19, 2026

На снимки от мястото на инцидента се вижда, че след сблъсъка автобусът се е врязал под ъгъл в насип. Пътна мантинела е попречила на превозното средство да падне по склона. Пожарникарите са били принудени да изведат пътниците през прозорците.

„Децата плачеха, не разбираха какво се е случило“, разказа очевидец пред чешкия сайт „Новинки“.

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Инцидентът се е случил близо до Тремосна, на около 10 километра северно от Пилзен в Западна Бохемия.

Причината за сблъсъка все още не е установена.