Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно - или са руски, или са украински, каза пред журналисти премиерът Румен Радев, който присъства на изложението Inter Drone Expo 2026 в София. Атаката е комплексна – с морски и с въздушен дрон, тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла, добави министър-председателят.

По-рано той съобщи, че около 3:00 часа в изключителната българска икономическа зона на Черно море са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения.

Атака с дронове в български води: Тече мащабна спасителна акция

Радев каза още, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на ЕС, която е била по повод конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми пред Европа, е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство в Черно море, което е изключително обезпокоително.

Все още нямаме информация за товара на кораба, който потъна, на другия е имало пшеница, каза още той. Чакаме резултати от търсенето на оцелели от потъналия кораб, допълни той.

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На въпрос каква би била реакцията на страната ни, ако дроновете са руски, Радев каза, че вече е в синхрон със Съвета на ЕС, а в НАТО също тече такава информация. По думите му няма как да се задействат хипотези по смисъла на договора в Алианса, защото имаме много по-тежки случаи в териториални води, а атаката от днес е в неутрални води, все още не е в териториални води. Радев припомни за подобни атаки в Полша, а в Румъния е бил поразен жилищен блок. Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО, там се решава по какъв начин да бъде отговорът, добави той. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция, защото когато една война не се спре навреме и започва да се ожесточава, тя разширява своя пространствен обхват, добави Радев. Свидетели сме, че с навлизането на новите технологии става все по-лесно да удряш, и то с голяма точност на по-голяма дистанция, каза още той.

На въпрос дали трябва да се свика Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) премиерът Радев отговори, че правителството се е задействало веднага и работи изключително оперативно, както и Военновъздушните сили, Военноморските сили и Морският спасителен център във Варна. Всички изпълняват стриктно задълженията си, следим обстановката, взели сме всички мерки, а дали ще се свика КСНС, зависи от президента Йотова, добави той. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, "чуваме всякакви малоумни теории", каза още премиерът Радев. По думите му има голям риск КСНС да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.

Какво гласят член 4 и 5 по договора на НАТО

Член 4 - консултации при заплаха

Член 4 гласи, че държавите членки се консултират помежду си винаги когато, по преценка на някоя от тях, териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя държава членка е застрашена.

Член 5 - колективна отбрана

Член 5 установява принципа, че въоръжено нападение срещу една или повече държави членки в Европа или Северна Америка се разглежда като нападение срещу всички тях.