Вълна от политически реакции, след като стана ясно, че мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в ИИЗ на България.

ГЕРБ

Безкрайно закъсняло е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Това каза на брифинг Христо Гаджев от ГЕРБ. По думите му от брифинга с премиера Румен Радев не е станало ясно какво се е случило. "Звучеше все едно да се ударили двата кораба, а не са били обект на атака".

Надявам се да бъде свикан КСНС, ако не, ние ще предложим още утре да има изслушване на министър-председателя, на министъра на отбраната, на транспорта и вътрешните работи. Надявам се този път от "Прогресива България" да постъпят отговорно, каза още той.

Ако продобни инциденти продължат да се случват, това ще се отрази на цените в магазините и не трябва да се допуска, заяви Гаджев.

Той определи случилото се като сериозна заплаха за българската икономическа зона и не само за нея - също и за турската и румънската.

Това не са първите инциденти на територията на нашата икономическа зона, припомни той. "Предишните правителства взимаха мерки, за да не се стига до инциденти, да видим и това правителство какво ще направи. Защото докато президент и премиер се държат като хипитата на Уудсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление, ескалира".

По думите му има взривове в различни заводи в Европа, има арестувани българи за шпионаж. Има чужди служби, които казват, че през България са прекарвани експлозиви за атентати в други държави. Два кораба, които са ударени от дронове, не чухме чии са тези дронове - да не съобщи румънското правителство преди нас какво точно се е случило с тези кораби. Преди два месеца настана патардия, когато падна разузнавателен украински дрон. Надявам се да видим подобна реакция поне и с тези дронове.

Според Даниел Митов трябва да стане ясно в коя икономическа зона се е случил инцидентът - дали в румънската или в българската. Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент.

Тезата за сигурност през доброномерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада, смята Митов.

Виждаме инциденти, които увеличават цената на корабоплаване в Черно море, посочи той. Всичко това ни засяга както икономически, така и нашата сигурност.

Той заяви, че правителството дължи отговори как ще кординира усилията си с Румъния, с Турция, както и с останалите съюзници от НАТО.

"Мирът не е просто липса на стрелба. Мирът е състояние, в което агресията не носи ползи, а когато се отнасяш добронамерено към агресора - в случая Русия, когато непрекъснато повтаряш опорните точки на агресора така че и Песков да те хвали, създаваш впечатление, че всяко едно навлизане в собственото ти пространство, ще срещне мека или никаква реакция. Кремъл винаги калкулира подобни меки правителства като нашето като подходящи цели. Когато българските правителства заемаха твърда позиция, такива инциденти нямаше", заяви Митов.

ДПС

Отговорите и за кризата с дроновете-нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат, заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски.

„Продължаваме промяната“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев каза, че трябва да има свикан КСНС след атаката с дронове в български води.

"Въпреки удвоения бюджет на Българската армия - нямаме адекватна защита на българските граждани. България има нужда от истински президент", каза той.

Той отправи критики към президента Илияна Йотова и заяви, че не очаква тя да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради инцидента.

Според Василев при подобна ситуация е необходимо институциите и политическите сили да обменят наличната информация и да обсъдят мерките за гарантиране на сигурността.

„Ако тя като главнокомандваща в такъв момент не чувства нуждата да свика съвета, да има информация и да се обсъди, няма смисъл и да я призоваваме“, заяви той.

Кирил Петков

В публикация във Facebook Кирил Петков посочи, че само за 48 часа Черно море се е превърнало в „бойно поле за цивилни кораби“. По думите му турският кораб „Royad Mammadov“ е бил атакуван на 5 октомври в румънски води, а на 6 октомври са били ударени „ALFA WATAN“ и „ABLE“ в българската икономическа зона. Петков заяви, че все още няма официално потвърждение кой стои зад атаките, но според него „всичко сочи“, че вероятно става дума за руски дронове. Той призова за „светкавична реакция и координация с НАТО“ и постави въпроса дали властта е готова да реагира при подобна криза.

„Да, България“

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев заяви, че през юли са поискали Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) заради опасностите в Черноморския регион.

"Тогава ни беше отказано от г-жа Йотова. Днес в изключителната икономическа зона на България са ударени търговски кораби. Г-жа Йотова пред ООН каза войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни и изрази своите опасения. Въпреки това, 9 месеца по-късно, тя все още не е свикала КСНС, нарушавайки закона. За този период трябваше да бъдат свикани три КСНС от г-жа Йотова. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Дали г-жа Йотова вече е готова да свика КСНС. Ние от “Да, България” отново искаме да бъде свикан КСНС и то спешно", посочи Мирчев.

Мирчев иска премиерът Радев да каже колко голям е бил взривът край Кардам, където през август падна дрон. "Когато падат руски дронове, новина нямаме, но когато украински дрон-примамка падне в поле със слънчогледи, тогава има голяма новина. Г-н Радев и г-жа Йотова са в огромен дълг към българското общество, веднага трябва да бъде свикан КСНС, без значение, че е предизборна кампания.

От „Да, България“ настояват и за извънредно изслушване в Народното събрание във връзка с атаката срещу търговските кораби.

В позиция, публикувана във Facebook, депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова поиска в парламента да бъдат изслушани представители на ДАНС, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Разузнаване“, министърът на отбраната и премиерът Румен Радев.

Белобрадова също настоя президентът Илияна Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

„За пореден път поискахме КСНС. Йотова трябва да го свика най-после. Ако и сега реши, че няма да го направи, ще потвърди негодността си за поста, който изпълнява в момента и за който се кандидатира“, написа Белобрадова.

„Възраждане“

Това, което се случва, е, че заради продължаващата подкрепа от страна на българската държава към Украйна войната в Украйна вече очевидно се разгаря и отива и до нашите граници, коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Разбирам, че министър-председателят щял да свиква Съвет по сигурността, не знам този съвет какво ще решава, при условие че само преди два месеца и половина дрон атакува територията на България пряко. Тогава по чудо не беше взривена газопреносната станция край село Йовково, до българо-румънската граница, а дронът беше украински, заяви Костадинов.

Той допълни, че тогава не е последвало извинение от Украйна, нито такова е било поискано от българската държава.

"Нещо повече, България продължи да захранва с оръжие и с амуниции украинската армия. Сега в момента виждаме, че се случва нещо, което беше логично да стане в един момент заради продължаващите военни действия — удари срещу кораби", допълни Костадинов и подчерта, че въпреки неяснотата кой точно ги е ударил, ги е ударила една от двете страни в руско-украинския конфликт.

По думите на Костадинов, случващото се е в резултат на подкрепата от страна на българската държава в лицето на сегашното правителство към Украйна. Той допълни, че от "Възраждане" от години настояват ролята на България да бъде в посока на преодоляването на конфликта, като страната ни да бъде посредник. "Ние обаче не сме посредник в момента заради нашите управляващи, ние сме на страната на Украйна и подпомагаме разгарянето на този конфликт", каза още Костадин Костадинов.

Той изрази притеснение, че атаките към страната ни ще продължат, като допълни, че ако сега те са в икономическата зона, то следващия път могат да бъдат в български държавни води.