Затруднено е движението в София заради снега, над 170 снегорина са на терен. Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов на брифинг във връзка с готовността за зимната обстановка и предприетите действия по снегопочистването и обработките против заледяване.

Имало е блъснати снегорини от шофьори, които дрифтят и после са избягали в центъра на София, съобщи още Коджахристов. Дрифтъри са затруднили и движението на автовтобуси в района на Железница, каза още той.

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Приоритет в почистването са улиците с масов градски транспорт, за да могат гражданите на София да стигнат до спирките, в момента активно се почистват и спирките, добави той.

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По думите му постепенно фирмите ще преминат и по вътрешността на кварталите. В момента приоритетно се чистят и подлези, тротоари и пред болници.

Аварийните екипи са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета, скъсани електрически кабели.

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Към момента масовият градски транспорт се движи нормално.

На територията на София вали сняг от 16 часа, на определени места снегът надхвърли 40 см. В центъра на София е над 25 см, заяви директорът на Столичния инспекторат.

В районите „Слатина“ и „Подуяне“, както и в части от „Люлин“, има затруднения с качеството на снегопочистването, отбеляза той.

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Той изрази надежда, че обстановката ще се подобрява все повече и повече.