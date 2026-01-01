Стиван от осмия сезон на „Игри на волята“ гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Израсналият в САЩ участник прави любопитно сравнение между живота в България и Америка, като коментира разликите в цените, доходите и стандарта на живот от двете страни на Океана.

Колко струва животът в Чикаго, какви са възнагражденията в Америка и какво може да си позволи човек със заплатата си там? Стиван, който работи като брокер на недвижими имоти, отговаря на въпросите за доходите си и разходите за живот в САЩ. Той разказва и за многобройната българска общност в Чикаго, както и за нещата, които Америка не може да му даде, но намира в България.

Зад американската мечта обаче стои и другата страна на живота зад граница - самотата и разстоянието от най-близките хора. Пред Генерал Ръждавичка Стиван говори за трудностите да живееш далеч от семейството си, адаптацията към чуждата култура и моментите, в които най-силно усеща липсата на дома.

Една от най-емоционалните теми в разговора е загубата на неговата баба, с която е бил изключително близък. Стиван се връща към спомените за времето, прекарано с нея, и разказва за ролята ѝ в живота си.

Участникът прави равносметка и на представянето си в „Игри на волята“. Той коментира отношенията си с Марио и Йоана, конфликтите със Симона и причините, поради които не успява да разгърне социалната си игра. Не липсват и забавни моменти, сред които споменът за импровизираното ревю на Пепи.

Къде се живее по-добре - в България или в Америка, каква е цената на живота далеч от семейството и кой според Стиван заслужава да спечели „Игри на волята“? Отговорите – в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .