Габрово и Казанлък настояват за работна среща с ресорните министри и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), за да получат информация за продължаването на проекта за тунел под връх Шипка.

Срещата трябва да се състои преди окончателното приемане на държавния бюджет за 2027 г., в който към момента не са предвидени средства за съоръжението. Това съобщи кметът на Габрово Таня Христова на своята фейсбук страница.

Шишков: Не сме забравили за тунела под Шипка, може да се наложи да се препроектира

Инициативата е съвместна с кмета на Казанлък Галина Стоянова. Двете настояват държавата да представи ясна позиция за бъдещето на проекта, предвидените дейности през 2027 г., необходимото финансиране и сроковете за изпълнение.

„Отдавна няма нужда да доказваме, че този проект не е просто пътна инфраструктура. Той е възможност за по-добра свързаност, за инвестиции, за достъп до работни места и пазари, за повече перспективи пред хората от двете страни на Балкана, за развитието на цяла Северна България“, посочва Христова.

По думите ѝ по проекта вече е свършена значителна работа и е вложен публичен ресурс, поради което е необходимо държавата да заяви ясно намеренията си за неговото продължаване.

Тунелът под Шипка - кога ще започне проектирането

Кметът на Габрово определя тунела под Шипка и цялото транспортно направление Габрово-Шипка-Казанлък като стратегически за България и призовава те да бъдат третирани като такива и от държавата.

Припомняме, че регионалният министър Иван Шишков съобщи, че може да се наложи препроектиране за тунела под Шипка.