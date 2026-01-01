Може да се наложи препроектиране за тунела под Шипка, стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

Не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно е, че ще работим активно, но за нас е изключително важно да имаме цялостен проект, каза министърът на въпрос на депутата Томислав Дончев (ГЕРБ) относно обходен път на Габрово и тунел под връх Шипка. Шишков представи информация относно проекта „Обход на град Габрово“, част от който е строителството на тунела под връх Шипка с дължина 3,22 км.

Министърът отбеляза, че в момента заради това, че са променени правилата за проектиране и изграждане на тунели за самия тунел под Шипка вече би трябвало да има нови изисквания и това може да доведе до сериозно препроектиране.

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Шишков посочи, че е направен пълен анализ какво може да се получи като европейско финансиране и за кои обекти. Заради проблема с природен парк „Българка“ ЕК няма да ни даде в момента с европейско финансиране да строим тунела под Шипка, но за обхода на Казанлък ще се опитаме да се възползваме от европейското финансиране, добави Шишков.

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Иван Шишков коментира още, че по никакъв начин в управлението не разглеждат тунела под Шишка като конкурент на трасето през Прохода на Републиката. Цяла България - и Северна и Южна, искат от много отдавна да има свързаност в двете части на страната. Нашето правителство работи активно абсолютно върху всички проходи, каза министърът.

Шишков отбеляза важността да се строят цялостни обекти, добавяйки, че тогава ще имаме цялостна истинска свързаност в България. Когато започнем да даваме едни пари - независимо дали са от републиканския бюджет или са пари от европейско финансиране, трябва да имаме яснота за едно строителство и да имаме цялостен проект, посочи той. Оттук нататък няма да проектираме и няма да строим на парче, ще го направим истински, смислено, свързано, защото според мен и според „Прогресивна България“ това е единственият начин трайно да решим всички тези проблеми, каза министър Шишков.