Саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил, е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег, каза Надежда Ключкова, която го изработва.

По думите ѝ при изработването са спазени изискванията на археолога проф. Людмил Вагалински, свързани със съхранението на костите. Тя посочи, че саркофагът се изработва по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, но как да бъде направен той, решава изцяло Софийската митрополия.

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Изработката е започнала на 25 септември. Ключкова обясни, че работи по две скици, предоставени от зограф и реставратор. Предвидено е върху едната къса страна на саркофага да има христограм. От другата къса страна ще има икона на архангел Михаил. Едната дълга страна ще представя Самуиловата крепост с лъвове от Самуиловите войски, а на другата ще бъдат изобразени два пауна и дворецът.

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Отделните изображения се изработват като табли, които впоследствие ще бъдат вградени в саркофага. Ключкова отбеляза, че няма физическа възможност всички елементи да бъдат изработени едновременно, тъй като проектите за изображенията се подготвят поетапно. По думите ѝ проектите за още две от страните се очаква да бъдат готови след около седмица – седмица и половина.

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По отношение на условията за съхранение Ключкова посочи, че по информацията, с която разполага, в саркофага трябва да има отвори, които да осигуряват проветряване. Ключкова не посочи конкретна стойност на изработката. Като едно от основните предизвикателства тя определи краткия срок за работа. По думите ѝ само капакът и едната малка страна на саркофага са се изработвали от петък до вчера и тя е разполагала само с една нощ и един ден, за да ги полира, защото утре те ще бъдат монтирани в столичната църква „Света София“. Саркофагът ще бъде сглобен на място в църквата, като първоначално няма да бъде монтиран изцяло, защото първо трябва да бъдат поставени костите и след това ще бъде затворен.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври в 12:30 ч. на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София, а след това ще има шествие до „Света София“ в последния му път.

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Саркофагът с тленните останки на цар Самуил ще бъде положен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София – Божия премъдрост“, каза днес отец Кирил Дидов – председател на църковното настоятелство на столичния храм „Света София – Божия премъдрост“.

Постигнахме историческо споразумение за връщане на тленните останки на цар Самуил, съобщи на 29 септември премиерът Румен Радев в началото на заседанието на правителството. Той добави, че това е в резултат на интензивни преговори между България и Гърция.