Граждани се събраха днес на обяд пред сградата на Министерския съвет (МС) във връзка с извършваната реставрация и консервация на Паметника на свободата Шипка.

Събралите се хора казаха, че искат обяснение за извършвания ремонт. Те призоваха и за среща с представители на правителството, за да научат повече за ремонта на паметника.

БТА

Събралите се развяваха български знамена и скандираха „Оставка“ и „Да живее България“. Те заявиха, че Шипка е за всички българи, защото е символ на страната ни.

В района на протеста имаше полицейско присъствие.

От Столичната община казаха за БТА, че протестът не е официално заявен.