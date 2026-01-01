Обвиняем за участие в организирана престъпна група и принуда е задържан с постановление на Окръжната прокуратура във Видин, съобщиха от обвинението.

В хода на разследването по досъдебно производство, образувано за действаща ОПГ, провеждано под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин, е установен един от извършителите - С.С., на 36 години.

По делото са събрани доказателства, че с друго лице са се сговорили да вършат престъпления с користна цел – получаване на доходи от престъпна дейност на територията на област Видин.

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В периода от 2024 г. до м. октомври 2025 г. в гр. Видин обвиняемият самостоятелно и в съучастие с друго лице извършил 7 деяния, като е принуждавал различни лица да извършат действия против волята им, с което им е причинил имуществени вреди.

С цел да набави за себе си имотна облага той принудил няколко лица да поемат имуществени задължения против волята им, както и да се разпоредят в полза на друго лице с право на собственост на поземлен имот и на жилище. В редица случаи това било придружено със заплашване, включително с огнестрелно оръжие и нож, както и с причиняване на телесни повреди.

Причинените на пострадалите имуществени вреди са в различни размери, като за един от тях те възлизат на 81 000 лева.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и с постановление на Окръжна прокуратура – Видин е задържан за срок до 72 часа.

Разследването по делото продължава.