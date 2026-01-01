Премиерът Румен Радев заяви от парламентарната трибуна, че при проверки на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са установени данни за фактури за 36 самолетни полета на обща стойност 5 млн. евро.

Демерджиев: Данните за полетите на Пеевски са от малтийските служби

"Аз няма да навлизам в джунглата на обществените поръчки. Когато "Икономическа полиция" ги насочихме към Министерство на иновациите - за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят и да свържат, работейки денонощно. Там е истинска джунгла. Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД, някои от техните ръководства получавали над 20 000 лева заплата - това е избиване на пари", каза той.

Демерджиев сезира НАП за разходите за полети на Пеевски

По думите му, където има съмнения - трябва да се проверяват. Той изтъкна няколко "безспорни факти", които са в прокуратурата и няма как да бъдат споделени. "Работим с партньорски служби, много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила", обясни Радев.

Премиерът се обърна към депутатите и каза, че ако парламентът реши да призове министъра на вътрешните работи, той може да сподели повече документална информация по тези казуси. "Специално в нашата партия не сме владетели на ловните полета, там има друга история, но тя е за булевардни романи", завърши премиерът.