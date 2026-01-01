На 3 октомври в София се въвеждат временни ограничения на движението заради тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил. Забраняват се престоят и паркирането на редица места, а от обяд ще бъде ограничено и движението по ключови улици и булеварди в столицата.

750 служители на крак и ограничено движение при посрещането на тленните останки на цар Самуил в София

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 04.00 часа на 3 октомври до приключване на мероприятието, както следва:

- площад „Княз Александър I“;

- ул. „Княз Александър I“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“;

- пред Археологическия музей;

- пред БНБ;

- площад „Александър Невски“;

- площад „Николай Гяуров“;

- ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до ул. „Георги С. Раковски“.



От 12.00 на 03.10.2026 г. до отпадане на необходимостта и само по преценка на отдел „Пътна полиция“ – СДВР се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки, както следва:

- ул. „Мими Балканска“ в участъка от ул. „Източна тангента“ до бул. „Брюксел“;

- бул. „Брюксел“ в участъка от ул. „Мими Балканска“ до бул. „Цариградско шосе“;

- бул. „Цариградско шосе“ в участъка от бул. „Брюксел“ до бул. „Васил Левски“;

- бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Княз Александър

Дондуков“;

- ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”;

- ул. „Княз Александър І” между ул. „Съборна” и пл. „Княз Александър І”;

- ул. „Дякон Игнатий“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Георги Бенковски“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „6-ти септември“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

- ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „ Александър Невски”;

- ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и пл. „Александър Невски”;

- ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до Британското посолство;

- ул. „Георги С. Раковски“ от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Княз Александър

Дондуков“;

- ул. „Дунав“ между пл. “Александър Невски“ и ул. „Московска“;

- ул. „11-ти август“ между пл. „Александър Невски“ и ул. „Московска“.



Тържественото шествие по повод посрещането на тленните останки на цар Самуил ще се проведе на 3 октомври по следния маршрут: от площад „Княз Александър I” по бул. „Цар Освободител“, наляво по ул. „Георги С. Раковски“, надясно по ул. „Оборище“ до базиликата „Света София“.



От 12.00 часа се разрешава престоя и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“ – само на разрешените за това места.