Премиерът Радев каза от трибуната на НС, че цените на хранителните стоки са приоритет на правителството.

"Първите закони, с които влязохме, бяха двата закона - за КЗК и КЗП, за да се изгради една комплексна тройна система, която да даде инструментариум на двата регулатора, които да следят ценообразуването. Това не е лесен процес. Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър за цените на хранителните стоки", каза премиерът.

По думите му досега такъв не е правен в България, има го в редица европейски държави. Той благодари на веригите, като много от тях са се "отнасяли съзнателно". "Този подход на "Кошница с грижа" трябва да бъде допълнен с тези по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме", обясни той.

"Неслучайно искам от НСИ инфлацията при хранителните стоки от първа необходимост. Тенденцията за ръст я има от януари до април", каза премиерът.