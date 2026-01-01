Американски правителствен служител беше арестуван, след като бе уличен в осигуряване на подкрепа за йеменските бунтовници хуси, съюзници на Иран, предадоха Асошиейтед прес и ДПА, позовавайки се на информация на американското Министерство на правосъдието.

Задържаният работи в Министерството на енергетиката. Той е обвинен в опит да предостави материална помощ и ресурси на хусите, които са категоризирани от Вашингтон като терористична организация.

Помощник главният прокурор по въпросите на националната сигурност Джон Айзенбърг заяви, че мъжът, чиято идентичност не се разкрива, е пътувал зад граница и е използвал натрупаните благодарение на работата си специализирани данни, за да помага на хусите.

Освен това въпросният правителствен служител е "придобивал материали за изработването на взривни материали и дронове“, отбеляза Айзенбърг. "Тези улики са толкова обезпокоителни, че не остава почти нищо на въображението", допълни той.

Максималната присъда в такъв случай е 20 години затвор, отбелязва ДПА.