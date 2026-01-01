Биляна Плавшич, бившият президент на Република Сръбска, осъдена за военни престъпления в Хага, почина тази сутрин в Белград на 96-годишна възраст, съобщи регионалната телевизия Ен1, позовавайки се на агенция СРНА и нейни близки.

Погребението е планирано да се състои в Баня Лука, столицата на Република Сръбска - една от двете съставни единици на Босна и Херцеговина, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.



Плавшич беше политик, университетски професор и доктор на биологичните науки, член на парламента на Република Сръбска и член от сръбската квота на Президентството на бившата СР Босна и Херцеговина, един от водещите политически лидери по време на войната в Босна и Херцеговина (1992-1995 г.) заедно с първия президент на Република Сръбска Радован Караджич. По време на войната Плавшич активно кани, организира и подкрепя сръбски паравоенни сили (като т.нар. Тигри на Аркан, водени от Желко Ражнатович – Аркан), които да подпомагат редовната армия при етническото разделяне на териториите.

През 1996 г., под силен натиск от страна на международната общност и след подписването на Дейтънското споразумение, Радован Караджич е принуден да се оттегли от политиката и прехвърля президентските си правомощия на Плавшич, която е негов вицепрезидент.



На 10 януари 2001 г. Биляна Плавшич доброволно се предаде на Хагския трибунал и след като призна вината си, на 27 февруари 2003 г. бе осъдена на 11 години затвор.

Международният трибунал в Хага постанови, че е виновна за участие в преследването на босненски мюсюлмани, босненски хървати и друго несръбско население в 37 общини. Твърди се, че е подкрепяла кампания за етническо разделяне, довела до смъртта на хиляди цивилни и прогонването на хиляди хора от общини в Босна и Херцеговина, като е призовавала паравоенни сили от Сърбия да съдействат на босненските сръбски сили за постигане на целта за разделяне на етническите групи чрез сила.

На 26 юни 2003 г. тя е преместена от Хага в Швеция, за да излежи присъдата си в затвора Хинсберг, откъдето е освободена и пристига в Белград в края на октомври 2009 г., след като е излежала две трети от присъдата си.

Биляна Плавчич е единствената жена, осъдена за военни престъпления от Международния трибунал в Хага. Тя отказа да свидетелства на процесите срещу осъдените за геноцида през 1995 г. в Сребреница Радован Караджич и Радко Младич.

Младич почина в края на август в затворническата болница в Хага, Караджич все още излежава доживотната си присъда, след като и двамата с години се укриваха от международното правосъдие.

До смъртта си Плавшич живееше уединено в Белград, не е развивала политическа дейност, разведена е и няма деца, предават сръбските медии.