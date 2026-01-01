Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Сърница, община Минерални бани, област Хасково, в който се отглеждат 47 овце и 5 кози, съобщиха от Агенцията.

Определена е петкилометрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Сърница, Ангел войвода, Боян Ботево, Винево, Караманци, Колец и Спахиево от община Минерални бани, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Минерални бани, Сираково, Сусам, Татарево и Брястово от община Минерални бани, област Хасково; гр. Хасково и селата Въгларово, Големанци, Гълъбец, Долно Големанци, Зорница, Козлец, Конуш, Мандра, Николово, Текето, Тракиец и Широка поляна от община Хасково, област Хасково; селата Бодрово, Горски извор и Светлина от община Димитровград, област Хасково; селата Багра, Бели пласт, Божак, Висока, Върбенци, Голяма бара, Дъждовница, Зайчино, Звънче, Илиница, Костино, Крушевска, Крушка, Люляково, Мартино, Ненково, Охлювец, Пъдарци, Севдалина, Скална глава, Соколяне, Стремово, Стремци, Три могили, Ходжовци, Чеганци, Черна скала, Чилик и Ястреб от община Кърджали, област Кърджали; селата Черноочене, Бакалите, Безводно, Бели вир, Беснурка, Божурци, Боровско, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Войново, Възел, Габрово, Даскалово, Драганово, Душка, Дядовско, Железник, Женда, Житница, Йончово, Каблешково, Каняк, Комунига, Куцово, Лясково, Минзухар, Мурга, Небеска, Нови пазар, Новоселище, Ночево, Паничково, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Русалина, Свободиново, Соколите, Среднево, Стражица, Черна нива, Ябълчени и Яворово от община Черноочене, област Кърджали; село Дойранци от община Ардино, област Кърджали; селата Жълти камък, Леново, Новаково, Три могили и Узуново от община Асеновград, област Пловдив; и селата Брягово, Буково, Воден, Драгойново, Езерово, Искра и Православен от община Първомай, област Пловдив.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ - Хасково реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.

Припомняме, че тази седмица БАБХ съобщи за констатирано вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково, в който се отглеждат 7 дребни преживни животни.