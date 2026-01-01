Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще поиска повече информация от британските власти за решението да бъдат освободени под гаранция петимата заподозрени за предполагаем терористичен заговор срещу базата „Феърфорд“ във Великобритания. Базата се използва от американските сили при операциите срещу Иран.

Петимата мъже, всички британски граждани на около 20 години, бяха задържани в неделя близо до базата по подозрение за престъпления, свързани с експлозиви и подготовка на терористичен акт. В понеделник британските власти обявиха, че ще бъдат освободени под гаранция при строги условия.

Тръмп определи решението като изненадващо. Британската полиция обаче подчерта, че освобождаването не означава край на разследването и че петимата остават обект на проверка.

Разследва се възможна чужда намеса

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в случая има намеса на „чуждестранен субект“, но не представи доказателства или допълнителни подробности. Британските власти също проверяват дали зад действията на заподозрените може да стои чужда държава или лица, действащи от нейно име.

По последни данни британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“, че Иран е участвал в случилото се. Той подчерта, че разследването продължава. Иран отрича да има каквото и да е участие.

Как започна всичко

В неделя британските власти получават сигнал за съмнителна активност в района на „Феърфорд“. Местна жителка съобщила за няколко микробуса и маскирани мъже с качулки.

При проверката са задържани петимата британски граждани. В трите микробуса е открито количество бензин, но не са намерени действащи взривни устройства. Полицията разглежда няколко версии и продължава да проверява обстоятелствата около присъствието на мъжете в района.

Базата „Феърфорд“ има важно значение за американските военни операции и през последните месеци е използвана от американски бомбардировачи при действия срещу Иран. Именно това обстоятелство е сред причините случаят да привлече вниманието на Вашингтон.

Разследването продължава, като британските власти проверяват всички възможни версии за мотивите и евентуалните връзки на петимата заподозрени.