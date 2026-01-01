Вируси, бактерии и паразити са причина за приблизително един на всеки осем нови случая на рак в света – около 2,3 милиона случая годишно, или 12% от всички новодиагностицирани заболявания. Това показва изследване на Международната агенция за изследване на рака към СЗО, публикувано в The Lancet Oncology.

Според водещия автор д-р Гари Клифърд значителна част от тези случаи могат да бъдат предотвратени чрез ваксинация, скрининг и лечение на инфекции.

Най-голям принос има бактерията Helicobacter pylori, свързвана с около 760 000 случая на рак, следвана от човешките папиломавируси (HPV) – около 750 000 случая. Вирусът на хепатит В е свързан с около 360 000 случая, вирусът на Епщайн-Бар – с 260 000, а хепатит С – с около 160 000 случая.

Петте патогена – H. pylori, HPV, хепатит В, вирусът на Епщайн-Бар и хепатит С – причиняват почти всички ракови заболявания с инфекциозен произход.

Инфекциите могат да повишат риска от рак чрез генетични изменения в клетките, хронично възпаление или отслабване на имунната система. HPV например може да доведе до рак на шийката на матката, ануса и гърлото.

Налице са сериозни неравенства в световен мащаб. Повече от три четвърти от раковите заболявания, свързани с инфекции през 2024 г., са регистрирани в страни с ниски или средни доходи, където достъпът до профилактика и лечение остава неравномерен.

Сред доказаните превантивни мерки са ваксините срещу HPV и хепатит В, както и скринингът и лечението на H. pylori, вирусните хепатити и ХИВ.

Международната агенция за изследване на рака призовава и за разработването на нови превантивни средства, включително ваксина срещу вируса на Епщайн-Бар, за който към момента няма ефективна превантивна мярка.