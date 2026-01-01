Софийска районна прокуратура обвини 18-годишен младеж, заканил се с убийство с пистолет на двама души. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 септември около 18,55 часа в автобус между с. Войнеговци и с. Световрачане, обвиняемият се заканил с убийство на мъж с думите „ей сега ще те гръмна“ и насочил към него пневматичен пистолет, след което произвел изстрел. Пет минути след това на спирка в с. Световрачане, обвиняемият се заканил с убийство спрямо жена, като насочил към нея пистолета и произвел изстрел.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор. В хода на разследването е установено, че пострадалите не са се познавали с обвиняемия преди инкриминираните деяния.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на постоянен арест спрямо обвиняемия.