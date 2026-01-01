Цените продължават да нарастват, а ниските доходи не могат да покриват разходите, които настъпват в домакинските бюджети, каза на брифинг заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова.

Най-високо нарастване има при домати и краставици. "Има необосновано увеличение на домати, краставици, картофи", обясни тя. Иванова допълни, че увеличението на хляба, който присъства всекидневно в домакинствата, е 8,3%.

През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците, сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември.

Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62,02 евро. Към август тя е била 61,63 евро, каза Иванова.

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От Конфедерацията допълниха, че средно за ЕС разходите за храна са 16%, а там, където има по-високи доходи - се усеща слабо увеличението на цените.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че 20% е разликата между цените в регионите у нас, като даде пример с Видин, където са две основните вериги магазини, които определят цените.

"За нас целта на тази "Кошница с грижа" на практика не се реализира. Наблюдаваме 600 обекта, нещата изглеждат доста странни", обясни Димитров. Според него очакванията за по-високи доходи няма как да не са неосновани.