България трябва ясно да определи своята роля в съюзите, в които членува, да допринася за сигурността и стабилността им и да показва своята добавена стойност. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на Годишното общо събрание на Асоциацията на почетните консули в България, съобщиха от Министерството на външните работи.

Петрова подчерта значението на членството на България в Европейския съюз и НАТО за сигурността, стабилността и защитата на националните интереси на страната.

„Не е достатъчно България просто да участва, а трябва ясно да определим своята роля, да допринасяме за сигурността и стабилността на съюзите, в които членуваме, и да показваме своята добавена стойност“, посочи тя.

По думите ѝ усложнената среда за сигурност, продължаващите международни конфликти и нарастващата икономическа несигурност изискват ясни приоритети, устойчиви институции и последователна защита на стратегическите интереси на България.

Петрова отбеляза, че географското положение на страната дава потенциал България да бъде входна точка към Европа и естествена връзка с Централна Азия и Персийския залив чрез развитието на транспортни, енергийни, дигитални и търговски коридори.

Според нея България има потенциал да бъде ключов регионален фактор, който предлага решения, изгражда партньорства и превръща стратегическото си местоположение в конкретни възможности за свързаност, сигурност и икономическо развитие.

Три приоритета

По време на срещата външният министър очерта три приоритетни направления в работата на ведомството – засилване на икономическата дипломация, модернизиране и дигитализация на консулските услуги и по-ефективно разпределение на дипломатическия ресурс в съответствие със съвременните икономически и геополитически реалности.

Акцент е поставен и върху необходимостта традиционният политически диалог с партньорите на България да бъде допълван от конкретен икономически дневен ред. Целта е да се откриват нови възможности, да се привличат инвестиции и да се подкрепя българският бизнес на международните пазари.

Обсъдена е и ролята на почетните консули, които според Петрова могат да допринесат за развитието на двустранните отношения със своя опит, контакти и познаване на местната среда.

Външната политика трябва да е умерена и прагматична, но и ясно ориентирана към собствените интереси на България, отбеляза министърът.

България ще бъде домакин на регионална среща за свързаност

Сред темите на срещата е било и домакинството на България през 2027 г. на Регионалната среща на върха за свързаност.

Форумът ще даде възможност конкретни регионални проекти да бъдат поставени в по-широка европейска рамка и да се утвърди позицията на България като активен фактор за свързаността и сигурността в региона.

Регионалната среща на върха за свързаност беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната ѝ реч за състоянието на Европейския съюз. Тогава тя заяви, че ще бъде организирана среща на върха за свързаност с министър-председателя на България.