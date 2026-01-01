Парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица. Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Предложението за изслушване на министър Демерджиев по темата е внесено от Петър Витанов ("Прогресивна България") и група народни представители.

Пеевски: Ако не извади истината за корупционните схеми на ПБ, Демерджиев ще остане „хартиен тигър“

В предложения дневен ред е второто четене на законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Вътрешната комисия изслушва Иван Демерджиев за твърденията му за Делян Пеевски

Второто четене на промените в Гражданския процесуален кодекс се предлага да бъде първа точка в четвъртък, 1 октомври. След това се предвижда парламентът да разгледа на второ четене изменения в Закона за електронната идентификация.

В предложения дневен ред за четвъртък е първото четене на промени в Закона за автомобилните превози. Предвижда се депутатите да обсъдят Законопроект за ратифициране на Изменение №1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70.

За петък е предвиден блиц контрол и редовен парламентарен контрол.