В Родопите има места, които не просто се посещават - те се преживяват. Сред тях е пещера „Ухловица“, скрита край село Могилица, която разкрива на посетителите един впечатляващ подземен свят.

Местните предания отдавна свързват пещерите в района с мистерии, тайни и невидими сили. В миналото хората ги възприемали не само като природни образувания, а и като места, свързани с представите за подземното царство и загадъчните сили на планината.

Туристически информационен център-Смолян

Днес „Ухловица“ впечатлява с природните форми, създадени в продължение на хилядолетия. Водата постепенно е изваяла скалата и е оформила причудлив свят от сталактити, сталагмити и други образувания.

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Пътят навътре преминава през стъпала, а с всяка крачка дневната светлина остава все по-далеч. Тишината и прохладата създават усещането, че посетителят е попаднал в напълно различен свят.

Туристически информационен център-Смолян

Пещерата може да бъде част от родопско приключение през всеки сезон. През пролетта тя се вписва в зеленината на планината, през лятото предлага прохлада, през есента е заобиколена от златните цветове на Родопите, а през зимата районът разкрива съвсем различно лице.

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Пещера „Ухловица“ работи целогодишно и очаква своите посетители през всички сезони. „Ухловица“ е сред местата, които показват друга страна на Родопите - тази, която остава скрита под земята и е оформяна от природата в продължение на хилядолетия.

Туристически информационен център-Смолян

Планината може да бъде разгледана, но понякога трябва и да бъде усетена. А в „Ухловица“ това усещане започва още с първата крачка към подземния свят.