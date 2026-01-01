Сред красивите Родопи се намира мястото, откъдето започва своя път река Арда - най-голямата родопска река.

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Всъщност изворът е един от 17-те извора, които дават началото на реката. Ледената вода извира изпод дебел вековен бук, който сякаш пази това място от незапомнени времена.

До извора се стига по маркирана туристическа пътека, започваща от махала Билянска. Маршрутът преминава през просторни поляни, откъдето се откриват прекрасни гледки към село Горна Арда, Билянци, връх Ком, връх Голям Перелик и други родопски върхове.

Туристически информационен център-Смолян

По пътя се преминава покрай комплекс „Дядова ряка“, където можете да опитате пъстърва и друга екологично чиста храна. След това пътеката навлиза в прохладната гора и постепенно ни отвежда до самия извор.

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Историята на това място е свързана и с френския пътешественик Пол Люкас, който през 1706 г. преминава през Родопите и остава впечатлен от красотата на този край.

Туристически информационен център-Смолян

За любителите на планинските преходи има и маркирана пътека до Ардин връх, висок 1730 м. От него се разкриват прекрасни гледки към Родопите.

Една малка струя вода, която постепенно се превръща в река. Едно тихо и красиво място, от което започва пътят на Арда. Родопите - място, което трябва да се види и усети.