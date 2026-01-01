Всяка една от нас жените има десетки червила, спирали за мигли и по няколко палитри със сенки. Купуваме, трупаме, понякога забравяме кое кога е попаднало в "колекцията" ни с гримове. При използването на тази козметика обече е нужно да бъдем особено внимателни.

Какво се случва с козметиката след отваряне?

Повечето козметични продукти съдържат комбинация от вода, масла, емулгатори, активни съставки, аромати, пигменти и консерванти. Консервантите имат особено важна задача - да ограничават размножаването на бактерии, гъбички и други микроорганизми. Тяхната способност да предпазват продукта обаче не е неограничена.

Всеки път, когато крем се взема с пръсти от бурканче или четка за грим се потапя отново в продукта, съществува възможност в него да попаднат микроорганизми, предупреждава Puls.bg. Рискът е особено важен при козметика с високо водно съдържание, тъй като наличието на вода може да създаде по-благоприятна среда за микробен растеж.

Промени настъпват и без видимо микробно замърсяване. Контактът с кислород, светлина и висока температура може постепенно да доведе до окисление и разграждане на определени съставки. Маслата например могат да гранясат, ароматът да се промени, а емулсията да загуби стабилността си. Някои активни съставки също могат постепенно да загубят своята ефективност.

Какви са рисковете от използването на стара козметика?

Един от основните проблеми е микробното замърсяване. Контаминиран продукт може да предизвика раздразнение, възпаление или инфекция, особено когато се използва върху увредена кожа или в близост до очите.

Особено внимание заслужава спиралата за мигли. Апликаторът многократно влиза в контакт с миглите и областта около очите, след което отново се поставя в опаковката. По този начин микроорганизми могат да попаднат в продукта. Поради чувствителността на очната област употребата на стара или замърсена очна козметика може да бъде свързана с повишен риск от раздразнение и инфекции.

Старите продукти могат да причинят и контактен дерматит. С течение на времето някои съставки могат да се окислят или разградят, което потенциално променя начина, по който кожата реагира на тях. Възможни прояви са зачервяване, парене, сърбеж, сухота и лющене.

При слънцезащитните продукти има и друг проблем - надеждността на защитата. Те трябва да се съхраняват според указанията на производителя и да не се използват след посочения срок на годност. Продължителното излагане на висока температура, например оставянето им в автомобил през лятото, също може да повлияе на стабилността на формулата.

Срокът на годност и символът PAO не означават едно и също

Върху опаковката на много козметични продукти може да бъде открит символ на отворено бурканче с обозначение като 6M, 12M или 24M. Това е т.нар. Period After Opening (PAO) и показва периода, през който продуктът се счита за подходящ за употреба след първото му отваряне при правилно съхранение.

Например 12M означава 12 месеца след отварянето. Затова е полезно да се запомни или отбележи кога даден продукт е започнал да се използва.

Срокът на минимална трайност е различно обозначение и се отнася до периода, през който неотвореният и правилно съхраняван продукт запазва предвидените си характеристики. В Европейския съюз козметичните продукти с минимална трайност над 30 месеца обичайно използват PAO обозначение вместо стандартна дата за минимална трайност.

Кога козметичният продукт трябва да бъде изхвърлен?

Промяната във външния вид е един от най-лесните предупредителни сигнали. Нетипична или неприятна миризма, промяна в цвета, разделяне на фазите, необичайна консистенция, изсъхване или наличие на видими замърсявания са основателна причина продуктът да не бъде използван повече.

Не е добра идея козметиката да се разрежда с вода, за да се възстанови първоначалната ѝ консистенция. Това може допълнително да наруши системата от консерванти и да създаде условия за микробно замърсяване.

Споделянето на спирали, очни линии, червила и други продукти, които влизат в директен контакт с кожата и лигавиците, също увеличава възможността за пренасяне на микроорганизми. Редовното почистване на четките и останалите апликатори допълнително намалява риска от замърсяване на козметиката и последващо раздразнение на кожата.