Един млад пилот дръзна да наруши мълчанието във Военновъздушните сили (ВВС). След като публикацията му в социалните мрежи, започваща с „Чичо Румен, здравей!“, предизвика широк отзвук, старши лейтенант Радостин Павлов проговори в „Телеграфно подкастът“.

„Извинявам се за „Чичо Румене, здравей“, съзнавам, че премиерът на България е част от нас, целта беше друга“, казва той и добавя, че идеята му е била да разтърси и събуди ВВС.

Предисторията

Всичко започва, когато старши лейтенант Павлов решава да потърси лична среща с командира на ВВС ген. Николай Русев, за да разговаря с него за състоянието на бойната ни авиация.

Срещата обаче завършва с провал.

„Буквално бях изгонен от кабинета на командира на ВВС и реших да блокирам входа на Министерството на отбраната с личния си автомобил. След което бях арестуван за 24 часа, комична ситуация и прекарах малко време в ареста“, разказва старши лейтенантът.

Впоследствие младият офицер пише публикация, адресирана директно към премиера Румен Радев. Пилотът признава, че не е целял подигравка с обръщението „Чичо Румене“.

„Като част от ВВС и като бивш командир на ВВС, аз го чувствам като част от нас. И затова реших това да е стартът на публикацията. И така всъщност се привлече вниманието към един по-сериозен проблем. По-скоро искам да я разтърся тази система, да я събудя, да покажа, че системата в момента не работи“, казва Павлов.

Телеграф

Летенето

Военният пилот засяга и липсата на достатъчно летателна практика за младите кадри в Долна Митрополия заради приоритизирането на техниката в други бази.

„Единствената подготовка на 4-ма човека, които се оказваме 4-ма човека обучаеми за цялата държава, имаме по около 20-тина часа годишно, което, ако изключим нощната подготовка, означава по 30 минути на месец. Така че сами можете да си направите сметката“, разказва той.

Освен липсата на часове във въздуха, младият пилот повдига и въпроса за разликата във възнагражденията между поколенията в армията. Той критикува и практиката офицери да бъдат едновременно военнослужещи и пенсионери.

„Младите вършат доста повече работа от старите, а пък старите получават доста по-голямо възнаграждение. Горе-долу авиаторите, старите авиатори, които са и пенсионери, и авиатори, получават спокойно, мога да кажа, повече от президента на Република България. За мен това е грешка“, смята Павлов.

Проблемите според него стигат дори до битово и логистично ниво. Пилотът дава пример с американските си колеги:

„Американците на своите пилоти дават по три гащеризона на година, а пък в България дават един гащеризон на три години“.

Блокбастър

Като пилот на учебно-бойния реактивен самолет L-39, Павлов коментира и попкултурния феномен „Top Gun“ с Том Круз, особено втората част.

Според него филмът далеч се отдалечава от реалността на авиацията и физиката.

„Топгън е малко фантастика. Втората част е доста фантастика. Има 10 число на Мах. Нали си представяте, че числото на Мах е скоростта на звука. Ако скоростта на звука е 1200 км в час, теоретично, 10 Мах означава 12 000 км в час“, обяснява пилотът.

Телеграф

Той прави и сравнение с физическото натоварване, което изпитва един истински пилот във въздуха:

„Пилот може да понесе претоварване от 7, 8, 9G. Аз съм понасял най-много около 6,5 единици. Точно мога да го опиша. Това означава 6,5 човека да са ми върху раменете... Буквално аз ако съм 60 кг, умножавам по 6 единици – 360 кг върху раменете ми“.

Пагони

Въпреки разочарованието на семейството му и заплахата да загуби работата си, Радостин Павлов казва, че остава верен на пилотския морал и на личната си кауза да бъде част от промяната.

За него истинското летене изисква пълно себеотдаване и равенство в небето.

„Нашата професия, ние се шегуваме между нас, че тя не изисква много, тя изисква всичко. Като се качим в самолета, сваляме пагоните. В самолета са двама човека, двама пилота – равни, без пагони... В кабината няма място за пагони“, казва офицерът.

Той отправя и послание за смисъла на професията си:

„Наистина даваме много и дано хората да го оценяват, защото ние го даваме в името на Родината. Не на държавата, а в името на Родината. Двете неща трябва да се различават“.

Какво още разказва старши лейтенант Радостин Павлов за проблемите във ВВС, подготовката на младите пилоти и живота във военната авиация – гледайте в YouTube канала на „Телеграфно подкастът“.