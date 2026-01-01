Районна прокуратура – Пловдив разследва кражбата на 1 кг инвестиционно злато на стойност 189 600 лева от частен дом в града.

Досъдебното производство е образувано след оглед на местопроизшествието. В хода на разследването полицията е получила оперативна информация за възможна съпричастност към кражбата на 51-годишният Славчо Мегеров, който е привлечен като обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

По случая са разпитани свидетели, иззети са записи от охранителни камери в района на мястото на кражбата и са назначени експертизи. По искане на наблюдаващия прокурор Районният съд в Пловдив е разрешил и получаването и анализа на данни от мобилните оператори за SIM карта, използвана от Мегеров.

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Съдът е дал предварително разрешение и за претърсване и изземване на адресите на трима души, сред които и Мегеров. От прокуратурата посочват, че по разследването са използвани всички предвидени в закона способи и средства за събиране на доказателства.

Според събраните до момента доказателства собственикът на златото е бил в Турция в периода от 2 до 9 февруари 2026 г. По време на отсъствието си той предоставил ключ от апартамента на свидетел, който се грижел за намиращ се там аквариум.

На 5 февруари свидетелят посетил жилището и установил, че входната врата е отключена, за което уведомил собственика. На следващия ден отново отишъл на адреса, но не успял да отключи вратата с предоставения му ключ.

На 7 февруари служителка на собственика получила указание да посети апартамента и да се погрижи за аквариума. Тя взела ключ от незаключена пощенска кутия на друг адрес, посочен от работодателя ѝ, и отишла в жилището. Там установила, че входната врата е отключена, а апартаментът е разхвърлян.

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След като уведомила собственика, по негово указание тя се качила на втория етаж, където открила отворена метална каса с разбита врата. Според разследването касата се отключвала с два ключа – единият бил оставен в ключалката, а другият се намирал в незакрепен гардероб. След установяването на взлома бил подаден сигнал в полицията и било образувано досъдебното производство.

При претърсванията на адресите на тримата оперативно интересни лица, сред които и Мегеров, от дома на последния били иззети два DVR устройства с твърди дискове и мобилен телефон. Не са открити други вещи, които да са свързани с кражбата или да са били използвани за проникване в жилището, разбиване на касата или пренасяне на златото.

По делото не са установени свидетели очевидци. При извършените следствени действия в жилището на пострадалия не са открити ДНК материал, отпечатъци или други следи, които да свързват тримата с кражбата. Установено е единствено, че тримата са били в Пловдив в посочения период.

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След претърсванията тримата са били задържани за до 24 часа по Закона за МВР. На 18 юни в Районната прокуратура в Пловдив са постъпили проекти за постановления за привличането им като обвиняеми за кражба, извършена в условията на предварителен сговор и опасен рецидив.

От техническата експертиза на видеозаписи от обекти в близост до сградата става ясно, че заснетите лица, които са били с качулки, не могат да бъдат изключени като идентични с тримата обект на изследването. Експертите са установили сходство по приблизителен ръст и телосложение, но не са дали категорично заключение, че Мегеров е сред лицата на записите.

След като се е запознал с материалите по разследването, наблюдаващият прокурор е преценил, че към онзи момент няма достатъчно доказателства за привличането на тримата като обвиняеми. Това е отразено и в писмено постановление.

На 22 юни е назначена техническа експертна справка на иззетите от дома на С.М. DVR устройства и мобилен телефон, която да бъде извършена от отдел „Киберсигурност“ при ГДБОП-София.

Поради фактическата и правна сложност на случая на 26 юни прокурорът е предложил досъдебното производство да бъде възложено на следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжната прокуратура в Пловдив. Предложението е одобрено.

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След предаването на делото на следовател са проведени разпити на свидетели и огледи на веществени доказателства. На 30 септември иззетите от дома на Мегеров два DVR-а с твърди дискове и мобилен телефон са получени обратно от отдел „Киберсигурност“ при ГДБОП-София, за да бъде назначена техническа експертиза.

Към момента предстои назначаването на експертизата и извършването на останалите действия по разследването. Работата по случая продължава.

Инвестиционно злато, въоръжени грабежи и присъда от 11 години за умишлено убийство. Това са част от данните за Славчо Благоев Мегеров, които по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев представи от парламентарната трибуна.

Мегеров беше задържан в София на булевард „Черни връх“. По думите на Демерджиев той има множество криминалистични регистрации, сигнали и производства, част от които датират от 2007 г.

„Делото е иззето от нашите разследващи полицаи, предадено е на следовател, образувано е следствено дело. Не ми е известно оттам нататък активно да са извършвани действия по това дело“, заяви Демерджиев относно делото за кражбата на злато.