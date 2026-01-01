Банско се подготвя за своя празничен ден, а 5 октомври ще бъде специален за жителите и гостите на града.

Със заповед на кмета на общината датата е обявена за неучебен ден за училищата на територията на Банско и за неработен ден за служителите на Общинската администрация.

Причината е отбелязването на Деня на Банско - 5 октомври, който традиционно е сред най-значимите празници за града.

В празничния ден няма да се извършва административно обслужване в сградата на Общинската администрация.

Празничната програма по повод Деня на Банско продължава с разнообразни прояви, подготвени за жителите и гостите на града.