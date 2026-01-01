На финалната права е подготовката на нов проектозакон за публично-частните партньорства (ПЧП), който предстои да бъде представен в Народното събрание. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на кръгла маса за насърчаване на инвестициите във Велико Търново, организирана от областния управител Марин Богомилов.

По думите на Пулев публично-частните партньорства ще бъдат инструмент за мобилизиране на частен капитал и комбиниране на различни източници на финансиране, включително европейски програми, за модернизация на инфраструктурата в страната.

Сред областите, в които се предвижда използването на механизма, са транспортната свързаност, пътищата, магистралите, тунелите и други мащабни инфраструктурни проекти, за които в момента липсват достатъчно средства в централния бюджет. ПЧП могат да бъдат използвани и в енергетиката, както и при изграждането и развитието на индустриални зони, допълни министърът.

Правителството разработва и национална програма за инвестиции в индустриални зони, която се предвижда да бъде заложена в бюджета за 2027 г., каза още Пулев.

„Няма да имаме възможност да направим индустриална зона във всяка една община, но ще се насочим към областите, където вече има доказан интерес“, посочи той.

По думите му при определянето на приоритетните райони ще се отчитат наличието на работна ръка, традиции в съответния сектор и производство, университети, както и наличието на млади хора и предприемачески общности.

Като част от подготовката на програмата екипът е посетил редица перспективни области в страната, сред които Видин, Шумен, Стара Загора, Бургас и Пловдив. Проведени са срещи с оператори на индустриални зони и компании, работещи в тях.

Основните проблеми, посочени от бизнеса, са свързани с енергийната обезпеченост и транспортната свързаност. Според представените данни редица компании имат готовност да разширят производството си, но са възпрепятствани от липсата на необходимата инфраструктура.

Като друг важен инструмент за подкрепа на бизнеса министърът посочи смесените междуправителствени комисии. Според Пулев те са механизъм за създаване на политически диалог, който впоследствие да създава предпоставки за ангажименти между публични предприятия и частни компании от съответните държави.

Той даде пример с посещение на българската делегация в Китай, водена от него, в която са участвали около 50 представители на български публични предприятия и индустрията. По време на визитата са проведени срещи с китайския вицепрезидент, вицепремиера, отговарящ за икономическите политики, и министъра на търговията.

Подписани са и редица споразумения с фокус върху насърчаването на индустриалното сътрудничество между България и Китай.

Предстоят подобни срещи във Виетнам и Индонезия, а наскоро са проведени и разговори в Полша.

„Използваме пълния инструментариум, с който разполагаме, за активна подкрепа към индустрията и бизнеса“, заяви министър Пулев пред представителите на бизнеса, общините и други институции във Велико Търново.