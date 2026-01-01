Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев посети Видин, където заедно с представители на държавната и местната власт обсъди възможностите за ускоряване на икономическото развитие на региона. Основните теми в разговорите бяха инвестициите, инфраструктурните проекти и мерките за насърчаване на бизнеса в Северозападна България.

По време на срещите с областния управител Огнян Асенов и кмета на Видин д-р Цветан Ценков Пулев заяви, че в бюджета за 2027 г. ще бъдат предвидени механизми за подкрепа на регионите с конкретна финансова обосновка. Според него стратегическото разположение на Видин трябва да бъде превърнато в реално икономическо предимство чрез по-добра транспортна свързаност, развитие на корабоплаването по Дунав и интермодалния транспорт.

Вицепремиерът съобщи още, че министерството подготвя изцяло нов Закон за публично-частните партньорства, който да улесни привличането на частни инвестиции в инфраструктурни проекти.

По време на работната среща в Областната администрация са били обсъдени още развитието на транспортната инфраструктура, енергийната обезпеченост и изграждането на индустриални зони. Областният управител Огнян Асенов е посочил като ключови за региона Дунав мост 2, скоростния път Видин – Ботевград и индустриалните зони, а Пулев е подчертал, че именно те остават сред основните двигатели за икономическото развитие на страната.

На срещата в Община Видин кметът д-р Цветан Ценков е представил няколко от големите проекти на местната власт. Сред тях са развитието на минералните извори във Видин, Сланотрън и Градец, както и идеята за изграждане на модерен университетски комплекс и международен хай-тек център на територията на бившето военно поделение до крепостта „Баба Вида“.

Пулев е информирал общинското ръководство, че се подготвя и специален фонд за подпомагане на общински инвестиционни проекти. Той е поканил кмета Цветан Ценков да се включи в правителствената и бизнес делегация, която през септември ще посети Китай и Виетнам с цел привличане на нови инвестиции. По думите на Ценков към региона вече има сериозен интерес от китайски компании.

В рамките на визитата вицепремиерът и кметът посетиха и изграждащия се с европейско финансиране Индустриален парк „Видин Юг“, който се изгражда на терена на бившия комбинат „Видахим“. Според участниците в срещите развитието на региона ще зависи от последователна държавна политика, модерна инфраструктура и активно партньорство между държавата, местната власт и бизнеса.