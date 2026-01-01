Пожар е възникнал на Регионалното депо за отпадъци край Плевен.

Създадена необходимата организация за овладяване на възникналия пожар на Регионалното депо за отпадъци край Плевен. Към момента на място работят три екипа на пожарната, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Плевен комисар Станислав Атанасов.

Община Плевен също следи ситуацията на Регионалното депо за отпадъци край града, където е възникнал пожар, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Първоначално огънят е бил на малка площ. Екипи на Регионалното депо са предприели незабавни действия за обработване на терена с булдозер и багер, като действията са били подпомогнати и от екип на Община Плевен с техника. През нощта огънят се е разпространил на по-голяма площ.

На място е и доброволното формирование на Община Плевен, изпратени са и цистерни на сметопочистващите фирми.

Към момента няма опасност от разрастване на пожара и от материални щети. Основният проблем е свързан със задимяването, добавиха от общинския пресцентър.

Община Плевен е сигнализирала Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен, които ще извършат замерване на качеството на атмосферния въздух. В посока към град Плевен не се усещат неприятни миризми, свързани с пожара. Вятърът е в източна посока и не е насочен към града.

От пресцентъра посочиха още, че ситуацията се наблюдава постоянно. При промяна или получаване на нови данни от компетентните институции населението ще бъде своевременно информирано.