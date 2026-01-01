ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна и консервативна партия. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща със структурите на партията от Пловдив област в Първомай.

По думите му дясната политика означава уважение към хората, които работят, както и към бизнеса, който произвежда, инвестира и създава работни места.

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„Няма силна държава без силна икономика. Няма високи доходи без успешен бизнес“, заяви Борисов.

Той посочи, че ГЕРБ трябва да защитава ниските данъци, финансовата дисциплина, частната собственост, предприемачеството и предвидимите правила. Борисов заяви, че партията ще работи за намаляване на бюрокрацията и административната тежест и за повече свобода за хората, които искат и могат да работят.

Според него социалната политика трябва да бъде насочена към хората, които действително се нуждаят от подкрепа. По думите му образованието, квалификацията, работещата икономика и растящите доходи са сред основните елементи на социалната политика.

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Борисов заяви още, че консервативните позиции на ГЕРБ включват семейството, отговорността, реда и сигурността, както и уважението към всички етноси и техните традиции и към държавата.

По темата за президентските избори лидерът на ГЕРБ посочи, че партията няма нужда да издига кандидат „на всяка цена“. Той припомни, че ГЕРБ е печелила над 20 избора.

„За нас президентската институция трябва да гарантира стабилност и да отстоява европейския път на България“, заяви Борисов.

По думите му ГЕРБ ще вземе решение за кандидатурата си, когато бъде убедена, че има човек, който може да носи тази отговорност.