Министърът на външните работи спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства.

Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

Демерджиев: Полети на Пеевски са платени с отклонени средства от поръчки за мантинели

Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

Пеевски: Демерджиев да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс

Припомняме, че по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че дружеството, за което се твърди, че е плащало разходи за полети на Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Демерджиев постави въпроса дали тези отношения са имали отношение към назначаването на дипломата на поста.