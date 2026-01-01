Около 700 декара сухи треви и гори са пламнали към 12:45 ч. вчера в района над село Спанчевци в община Вършец. Огънят е тръгнал към Клисурския манастир, който се намира в района, но е спрян далече от него, съобщи за БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана комисар Венцислав Райков.

Към момента гасенето още продължава, но пожарът е локализиран и се потушават отделни огнища. В борбата с огъня участват шест екипа на пожарната от Монтана, Берковица и Вършец, доброволно формирование към Община Вършец и лесничеи от горските стопанства в района. Огънят е обхванал и гора в района, като по-голямата част от нея е широколистна, но има и смесена – широколистна и иглолистна. Засега пожарът в горския масив и низов – изгорял предимно треви и храсти в основата на гората.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че няма опасност за населението в околните села и за манастира.

От началото на годината до момента в област Монтана е имало 16 пожара в горски масиви, при които са изгорели 450 декара широколистна и 170 декара иглолистна гора, съобщи комисар Райков.