На церемония в Гранитна зала премиерът Руме Радев награди служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

"За мен е чест да отлича изявени служители на МВР, които с професионализъм и всеотдайност укрепват законността и връщат вярата на гражданите в държавата", заяви Радев в приветствието си към служители на МВР.

"Години наред служителите на МВР бяха възпрепятствани за разкритието и разследването на тежки икономически престъпления, свързани с властта и водещите политически партии, каза министър-председателят. Днес тези бариери паднаха", добави той. По думите му, има полицаи, които вече проявяват инициатива и показват професионализъм и всеотдайност, давайки личен пример.

Премиерът поздрави служителите на МВР, които разкриха икономически престъпления във ВиК-Бургас. По думите му, действията им са показали, че вече няма политически чадър за никое престъпление.

"Производството и разпространението на наркотици е заплаха за националната сигурност, то отнема бъдещето на децата ни", коментира Радев. Затова всяка акция и всеки успех в тази изключително трудна битка има огромно значение, подчерта той. Хората, които се борят срещу производството и разпространението на наркотици, работят в изключително трудни и рискови условия, защото това е мрежа, концентрирала в себе си огромен финансов ресурс и с голямо влияние, заяви той. Премиерът Радев подчерта, че са нужни професионализъм, смелост и боравене с нови технологии в борбата с тези престъпления.

Той благодари на служителите на МВР за работата им. Радев им пожела да продължат да отстояват тяхната важна обществена мисия.