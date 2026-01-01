Прави се преразпределение в ДАР, но то не е свързано с пари, които са предвидени и са останали нереализирани от незаети щатни бройки, каза председателят на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) Антоан Гечев в Комисията по контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения в отговор на въпрос на Атанас Атанасов от "Демократична България" (ДБ) относно преразпределение на допълнително финансово стимулиране на служителите на ДАР.

На заседанието беше представен годишният доклад за дейността на ДАР за 2025 г. Докладът беше приет с пет гласа "за", без "против" и с четири гласа "въздържал се".

Атанас Атанасов от ДБ постави въпрос, свързан с проучване на френското списание "Експрес", в което 60 бивши и настоящи ръководители на разузнавателните служби на страните членки на ЕС и НАТО дават нулева оценка на ДАР.

Доколкото разбрах прилаганата методика е: "посочете и подредете топ пет от службите в Европа", отговори Гечев. Очевидно никой не е сложил българските служби в топ пет, но това не означава, че не са ги сложили на шесто, седмо или осмо място, добави той.