21-годишен мъж е задържан под стража, след като е шофирал с 1,67 промила алкохол, не е спрял при полицейска проверка и е предизвикал катастрофа с шест автомобила в София. Софийската районна прокуратура го е привлякла към наказателна отговорност.

На 14 септември около 18:30 часа, мъжът се е движел по автомагистрала „Хемус“ с товарен автомобил. Полицейски служители му подали сигнал да спре, но той не се подчинил и продължил движението си. Последвала гонка.

При влизането в София, по бул. „Ботевградско шосе“, полицаите отново подали сигнал за спиране. Мъжът обаче продължил да шофира и предизвикал пътнотранспортно произшествие с шест автомобила, които се движели пред него.

След задържането му той бил тестван за алкохол и наркотици. Пробата за алкохол показала 1,67 промила, като резултатът е потвърден с кръвна проба.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Състав на съда е уважил искането и е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.