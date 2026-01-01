„Очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи и като естетика, и като физика, като приятност полицаи. Защото полицаят на улицата е отражение на държавността“ - това заяви премиерът Румен Радев, който присъства на Национално съвещание на ръководния състав на Министерството на вътрешните работи в сградата на Главна дирекция "Национална полиция".

Основна тема на Национално съвещание на ръководния състав е организацията на дейността на МВР в периода на подготовката и произвеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България.

Премиерът Румен Радев благодари на всички служители в МВР, които, по думите му изпълняват своите професионални задължения с чувство за отговорност и дълг. "Зад статистиката, зад докладите, стоят хора, които упражняват тази сложна, обществена мисия в трудни условия, в условията на риск за живота си. Вашата дейност трябва да бъде видима за обществото, трябва да бъде оценявана", каза той.

Той определи МВР като "особен вид" институция.

"Моите очаквания към вас са - професионализъм, решителност, но и отговорност и спазване на закона, има граница, която не може да се преодолява. Ролята на МВР е да постига добрия баланс", заяви премиерът.

Радев обеща да направи всичко възможно, така че служителите на вътрешното министерство да има по-добра материална обезпеченост: „Ще направим всичко възможно да има по-големи капиталови разходи. Влизал съм и знам, че има районни дирекции и структури, в които хората работят в мизерни условия, които изобщо не съответстват на нивото на изискванията към вас, ще положим максимални усилия това да го променим“.

„Когато ходя в други държави, винаги гледам това и мога да ви кажа, че там където има наистина отряд стегнати оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е по-ниско. Тук има какво да се желае. Очаквам и изпитите по физическа подготовка да бъдат реални, а не да се попълват като протоколи фиктивно. Има наистина прекрасни млади полицаи – момчета и момичета, изглеждащи добре, знаещи езици интелигентни, но за съжаление има и такива, за които се вижда директно, че не могат да пробягат и 10 метра“, коментира още Радев във връзка с физическите възможности на служителите на МВР.

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент, той заяви "МВР не може да бъде страна в политическия процес, не може да определя политическия резултат, но голямата задача е да гарантира такива условия, че всеки българин да може да упражни свободно своя вот".

На заседанието са поканени и временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.