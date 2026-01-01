Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви вчера в Страсбург, че България ще се превърне в портата за свързаност на европейски държави със страните от Южен Кавказ и Централна Азия и Близкия изток. Изявлението дойде след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви създаването на Среден коридор - нов проект, който цели да изгради нови търговски, енергийни и транспортни маршрути между Европа и Азия.

Ролята на България ще бъде централна, следващата година страната ни ще бъде домакин на среща на върха за свързаността, организирана от Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос ще посети през октомври България и Турция, за да обсъжда конкретни проекти.

Десислава Апостолова, БНТ: Защо проектът за свързаност е важен за ЕС и каква ще бъде ролята на България в него?

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: "За мен това е един от най-важните проекти на настоящата Европейска комисия. Защо? Виждаме, че търговските и енергийните маршрути са ограничени на север, заради войната в Украйна и на юг, заради войната в Иран и региона. Ако изградим този Среден коридор, ще можем да доставяме по-евтина енергия до Европа, може да установим нови търговски пътища, стоките от Централна Азия може да пристигат по-бързо в Европа. И, разбира се, България се намира точно по пътя на тези нови коридори. Много съм щастлива, че вашето ново правителство наистина иска да си сътрудничи с нас по този проект. Много важен момент в проекта ще бъде това, което председателят на Европейската комисия каза в нейната реч, че следващата година тя и българският министър-председател ще организират среща на върха за свързаността."

- Какви ще бъдат ползите за България, която вие нарекохте “портата за свързаността на Европа”. Кои ще са конкретните проекти?

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: “В момента говорим за малки проекти, които постепенно ще се разрастват. Ето в началото на октомври отивам в Инстанбул, където ще отбележим откриването на новата железопътна връзка между Истанбул и българската граница. Ако направим същото и от българската страна - да модернизираме железопътната инфраструктура или пътищата, знаем, колко натоварена е границата между България и Турция, ние може да допринесем, първо, за развитието на международните търговски маршрути, но и ще дадем възможност на българските граждани да използват тази нова инфраструктура."

- Казахте, че тази есен ще бъде есента на разширяването. Кои държави очаквате да станат членове на ЕС?

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: "Да, тази есен ще бъде есен на разширяването. Става въпрос за две основни насоки. Много съм щастлива, че засилваме процеса на разширяването. В своята реч председателят на ЕК съобщи, че подготвяме пътни карти за страните, които са най-напреднали в преговорите. Знаете, Черна гора е най-близо до присъединяване, а за Албания, Молдова и Украйна ще представим пътни карти, в които ще планираме всички възможни технически стъпки до края на нашия мандат. Другата насока е свързана с това са подготвим нашите страни-членки, за да подкрепят процеса на разширяване на ЕС. Не можем да приемем нови членове, ако няма подкрепа от всички страни-членки и от всички граждани. Знаете, много години нямаше никакво разширяване на ЕС, последното беше през 2013, когато Хърватия се присъедини. След това процесът на разширяване на беше приоритет. Сега имаме две страни от Западните Балкани, които са най-напреднали по пътя към ЕС. Това може да мотивира и останалите държави като Северна Македония, Босна и Херцеговина и Косово, с които все още не сме започнали преговорите, да се придвижат напред, а не да вървят назад като Сърбия."

- Как може да повлияете на Скопие да направи конституционните промени и да включи българите в основния си закон, за да отблокира процеса си на присъединяване?

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: "Това е много добър въпрос и аз ще съм много щастлива, ако използваме този момент на разширяването и за Северна Македония. Аз вярвам в новото българско правителство, с което работя много добре. Всички ние заедно ще намерим начин за придвижим процеса със Северна Македония. Разбира се, правителството в Северна Македония трябва да спази обещанието си. Те трябва да променят конституцията си, това е договорено между Северна Македония и 27-те държави членки на ЕС. След като това бъде направено, ще разчитам на подкрепата и на вашата страна, за вървим напред и със Северна Македония."

- Реалистично ли е Украйна да стане член на ЕС до края на 2030 година?

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: "Украйна спазва обещанията си, въпреки че се намира във война. Нашите критерии за Украйна са същите, както и за останалите държави-кандидатки. Но Украйна се бие и за своето оцеляване. Ако скоростта на реформите остане същата, аз мисля, че преговорите ще вървят добре. В момента имаме два отворени клъстъра, но всичко ще зависи от реформите. Знаете, държавите-членки държат да бъде запазен принципът за собствените заслуги, което значи, че една държава върви напред, само ако изпълнява поетите ангажименти.

Но когато говорим за Украйна или другите страни-кандидатки, които имат нужда от повече време, бихме могли да намерим начин да ги интегрираме повече в някои определени области. Ние наричаме това “поетапна интеграция”, например да се включат в роуминга или в единната зона за плащания."

- Фон дер Лайен обяви, че Канада ще бъде първият асоцииран член на ЕС. Какво точно означава това и защо отношенията с Канада са важни за блока?

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: "Това означава много за нас. Ние вече имаме дълбоки връзки с Канада, не само икономически, но и ценностни - ние защитаваме еднакви позиции. Асоцииран член би означавало как максимално можем да интегрираме Канада в нашите структури без страната да е член на ЕС. В края на октомври ще имаме среща на върха ЕС-Канада и тогава ще знаем повече какво точно ще предприемем. Но още веднъж да подчертая - Канада има голямо значение за Европа. През последните дни гражданите на Канада говорят за това в социалните мрежи, че по-добри връзки с Европа са добри за тях. Аз съм наистина много, много щастлива. Живеем в един луд свят, където правилата вече не са същите, какво в миналото. Европа може да бъде по-силна заедно с Канада и заедно ние може да допринесем за повече нормалност в този луд свят."