Временно е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала „Хемус“ при 31-ви километър в посока Варна заради катастрофа между лек и товарен автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

По информация на МВР лекият автомобил е напуснал пътното платно вдясно по посока на движението и се е преобърнал.

Към момента има данни за пътник от лекия автомобил с оплаквания.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни, уточниха от МВР.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че движението при 31-ви километър се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от „Пътна полиция“.