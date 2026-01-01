Омбудсманът Велислава Делчева предлага ранна и устойчиво финансирана езикова подкрепа за децата, които не владеят достатъчно български език. Тя е изпратила становище до председателя на парламентарната комисия по образование и наука Димитър Здравков, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Делчева подкрепя създаването на подготвителен езиков клас за деца, които имат недостатъчно познания по български език. Според нея добрата езикова подготовка преди постъпването в първи клас е важна предпоставка за успешното включване на децата в образователния процес.

Омбудсманът обаче посочва, че тази възможност трябва да бъде подкрепена с ясен механизъм за финансиране. Тя предлага в рамките на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите да бъде предвиден отделен компонент за „езикова подкрепа“.

Според Делчева това ще даде на училищата необходимия ресурс за допълнителна работа с учениците, които не владеят български език в достатъчна степен.

Повтарянето на първи клас не решава проблема

По отношение на предложението за повтаряне на първи клас омбудсманът подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения.

Вместо това усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове, смята Делчева.

По думите ѝ това е важно и за предотвратяване на риска детето да се почувства изолирано или стигматизирано, което впоследствие може да доведе до отпадане от образователната система.

Балансиран подход към „Добродетели и религии“

В становището си омбудсманът коментира и предложението за въвеждане на предмет „Добродетели и религии“.

Делчева отбелязва значението на ценностното възпитание и ролята на училището за насърчаване на уважението, толерантността и познаването на различията. В същото време тя посочва необходимостта да бъдат отчетени различните обществени позиции по темата.

„Конституцията определя светския характер на образованието и гарантира свободата на съвестта и избора на вероизповеданието, поради което смятам, че е важно да се намери балансиран подход, който уважава както интереса на гражданите, които желаят подобно обучение, така и правото на онези, които не желаят децата им да участват в него“, отбелязва Делчева.

Тя обръща внимание и на съдържанието на предмета, подготовката на учителите и учебната натовареност на учениците.

Според омбудсмана при въвеждането на ново задължително обучение трябва да има достатъчно яснота какви теми ще се изучават, кой ще ги преподава и дали това няма да бъде за сметка на други учебни предмети или да доведе до допълнително натоварване на децата.

Какви са предложените промени

През юли парламентарната група „Прогресивна България“ предложи промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Те предвиждат мерки за ранно установяване на езиковите проблеми при учениците, подобряване на езиковата интеграция, развитие на нравствени, социални и граждански компетентности и въвеждане на час по „Добродетели и религии“.

Становището на омбудсмана е част от обсъждането на тези предложения.