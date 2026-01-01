72-годишен мъж пострада при пожар в сухи треви в Плевенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 септември край село Ставерци, докато той чистил частния си имот.

Огънят бързо се разраснал в сухата растителност, а в опита да овладее пламъците, мъжът е получил 15 % изгаряния.

На 72-годишния е оказана първа медицинска помощ. Професионалната намеса на екипите е спасила 80 животни и 22 сгради в близост. Случаят е част от общо осем регистрирани произшествия в сухи треви, храсти, отпадъци и стърнища на територията на областта.

Инциденти са станали в землищата на селата Буковлък, Горник, Телиш, Крета, Ставерци, в село Обнова на улица „Първи май“. В ранния следобед е възникнал пожар в сухи треви в землището на град Искър - на бившето сметище. В помощ на огнеборците от Кнежа за ликвидирането на пламъците се е включила гасаческа група от града с трактор с гребло.