72-годишен мъж пострада при пожар в сухи треви в Плевенско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 15 септември край село Ставерци, докато той чистил частния си имот.
Огънят бързо се разраснал в сухата растителност, а в опита да овладее пламъците, мъжът е получил 15 % изгаряния.
На 72-годишния е оказана първа медицинска помощ. Професионалната намеса на екипите е спасила 80 животни и 22 сгради в близост. Случаят е част от общо осем регистрирани произшествия в сухи треви, храсти, отпадъци и стърнища на територията на областта.
Инциденти са станали в землищата на селата Буковлък, Горник, Телиш, Крета, Ставерци, в село Обнова на улица „Първи май“. В ранния следобед е възникнал пожар в сухи треви в землището на град Искър - на бившето сметище. В помощ на огнеборците от Кнежа за ликвидирането на пламъците се е включила гасаческа група от града с трактор с гребло.
От пожарната за пореден път напомнят, че почистването на имоти чрез изгаряне на растителните отпадъци е изключително опасно, особено при сухо и ветровито време.