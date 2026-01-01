Върховният съд на Албания постанови, че кметът на Тирана Ерион Велиай, който бе арестуван за корупция преди година и половина, трябва да остане в ареста, съобщава агенция АТА.

Съдът отхвърли искане на Велиай да бъде освободен от ареста и потвърди решение от март 2025 г на Специалния апелативен съд. Делото беше върнато към Върховния съд, след като Конституционният съд установи, че съдиите преди това не са представили достатъчно причини за задържането му зад решетките и не са разгледали по-малко рестриктивни мерки.

Велиай беше арестуван в сградата на общината в Тирана на 10 февруари 2025 г. по обвинения в корупция и пране на пари и му беше определена мярката за неотклонение „задържане под стража“. Той е обвинен в девет случая на пасивна корупция, както и в пране на пари, недеклариране на имущество, злоупотреба с власт и внасяне на незаконни предмети в затвора.

Велиай беше отстранен от длъжност с правителствено решение и по-късно върнат на поста кмет на Тирана от Конституционния съд на Албания, оставайки в ареста в очакване на съдебен процес.

Заедно с кмета на Тирана обвиняеми по делото са съпругата му Айола Дзодза и още 28 други лица, включително бизнесмени, дружества и неправителствени организации.

Велиай остава избраният кмет на Тирана, но не може да упражнява правомощията си, докато е в ареста, отбелязва АТА.

Премиерът Еди Рама реагира на днешното съдебно решение, като заяви, че то несправедливо наказва жителите на албанската столица, тъй като градът остава без действащ кмет.

В съобщение, публикувано в социалните мрежи, Рама посочи, че "един милион жители на Тирана понасят ежедневно цената на един безпрецедентен съдебен експеримент".

"Винаги съм следвал принципа да се въздържам от коментиране на съдебно решение, преди да е станало окончателно", посочи Рама, като същевременно определи случая на Велиай като "безпрецедентен" в демократична Европа.

По думите му задържането на избран официален представител за неопределен срок без доказателства за изключителна опасност е тревожно само по себе, но това също така разкрива много по-мрачна действителност.

"Изглежда, че никой не се интересува от растящите разходи, които смазват нашата столица, която на практика е без ръководство от близо две години. Близо един милион жители са оставени да плащат ежедневно цената на този безразсъден съдебен, социален и икономически експеримент", подчерта Рама.