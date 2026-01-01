19-годишен гражданин на Република Узбекистан е починал след трудова злополука в Лом на 14 септември, съобщиха от Апелативната прокуратура в София. Под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Монтана се провежда разследване по досъдебно производство за смъртта му, допълват от обвинението.

Преди ден в складов цех на търговско дружество в града е настъпил инцидент, докато младежът, гражданин на Узбекистан с инициали Б.М., работил в дружеството.

Незабавно след получаване на сигнала са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети материали и обекти, относими към разследването.

Провеждат се разпити на свидетели, като са установяват лицата, които са били на мястото на инцидента, както и лицата, имащи отношение към организацията и извършването на трудовата дейност.

От търговското дружество, както и от компетентните институции, са изискани документи и информация, относими към трудовата дейност на починалия и към условията, при които е извършвана работата.

Назначена е и съдебномедицинска експертиза. Установяват се всички обстоятелства и факти, свързани с настъпването на трудовата злополука, включително спазването на изискванията за безопасност при извършване на съответната трудова дейност.

Образуваното производството е за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.