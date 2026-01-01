Отговорност на възрастните е да осигурят училищна среда, в която всяко дете да се чувства защитено, спокойно и да има възможност за пълноценно развитие. Това каза председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова в послание по повод началото на новата учебна година, цитирана от пресцентъра на ДАЗД.

Тя се обърна към учениците с призив да бъдат ученолюбиви, да правят смели крачки по пътя на знанието, да задават въпроси, да вярват в себе си и да си поставят високи цели. Образованието отваря всички врати, а с упорита работа и желание целите могат да бъдат постигнати, посочи Иванова.

Министър Вълчев с послание за 15 септември: Бъдете любопитни и не се страхувайте да грешите

Председателят на ДАЗД призова децата да бъдат добри един към друг и да не допускат унижение, обиди и агресия. По думите ѝ емпатията и умението да подадеш ръка на по-слабия са качества, които водят до истински успехи. Тя насърчи учениците да споделят с близките си и учителите всичко, което ги тревожи, за да могат да получат защита и подкрепа.

Към родителите д-р Теодора Иванова отправи призив да се научат истински да чуват децата си и да работят за по-голямо доверие между децата и възрастните, училищната общност и институциите. Наша е отговорността какво показваме на децата си, посочи тя и призова възрастните да дават добър пример.

Председателят на ДАЗД пожела на учителите и професионалистите, работещи с деца, удовлетвореност, високи постижения и много детски усмивки. Тя благодари за всеотдайността и постоянните усилия в работата им.

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

„Нека заедно да работим, така че децата ни да се чувстват защитени и щастливи всеки учебен ден“, призова д-р Иванова. Тя пожела на всички „На добър час“ в новата учебна година.

Над 55 000 първокласници днес ще прекрачат училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).