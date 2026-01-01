Министърът на финансите Гълъб Донев каза пред журналисти, че бюджетната процедура за 2027 година е започнала.

"Целият бюджетен процес тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на ЕК общата рамка и параметри за Бюджет 2027", обясни той.

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"Правим всичко възможно - приоритет за нас е този бюджетен дефицит от 3,8% да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт", каза Донев и допълни, че бюджетът за 2026 година е приет на 31 юли, а целият бюджетен цикъл е изместен с над половин година напред, така че всичко онова като разчети и разходи се измества през четвъртото тримесечие на тази година.

По думите му приоритет е колкото се може повече да се консолидират разходите. "Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разходът ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране", обясни финансовият министър.

Минимална заплата и пенсии

По отношение на минималната работна заплата той каза, че диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът е 620,20 евро и 672,80 евро, като уточни, че това са долната и горната граница, определена от социалните партньори. "Ние правим всичко възможно размерът на минималната работна заплата да бъде повече към горната граница на този диапазон", каза той.

По отношение на пенсиите, той посочи, че ще бъдат увеличени по швейцарското правила следващата година. "Ще спазим нашите обещания, които сме дали", увери Донев.

Протест срещу властта

По повод предстоящия протест, насрочен за тази вечер, той бе запитан има ли основания за искания за сваляне на правителството. "Няма никакви основания. Протестиращите, би трябвало да кажат своите искания. Правителството работи по бюджетните критерии, все още няма яснота, не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено", заяви Донев.